Беларуский провайдер заблокировал брестский новостной сайт по требованию Роскомнадзора

3 апреля технический провайдер заблокировал брестский новостной сайт brestnote.by по требованию Роскомнадзора и разблокировал его после удаления материала о войне в Украине, сообщает БАЖ.

По словам редактора сайта Натальи Гринчак, 3 апреля она получила электронное письмо от провайдера. Там сообщалось о том, что Роскомнадзор включил сайт в реестр сайтов, которые «содержат информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Гринчак выяснила, что речь идет о публикации с хроникой событий в Украине в конце марта.

В письме от провайдера также было указано, что удалить публикацию требует Генеральная прокуратура. «Письмо пришло утром 3 апреля, а вечером того же дня сайт был заблокирован не только для просмотра, но и для входа в административную систему», — рассказала Наталья Гринчак.

Она обратилась к провайдеру с вопросом, как Роскомнадзор связан с беларуским сайтом. «Ответ меня удивил. Получается, что Роскомнадзор, являющийся организацией, регулирующей доступ к информационным ресурсам в интернете с территории РФ, имеет право приказать интернет-провайдерам заблокировать доступ к сайту по доменному имени и IP-адресу — в том числе на территории Беларуси», — говорит редактор сайта.

Она удалила публикацию и сообщила об этом в техподдержку, после чего сайт разблокировали.