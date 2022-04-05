Мининформ заблокировал сайт правозащитной организации Human Rights Watch

Министерство информации заблокировали сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch, сообщает прокуратура.

Сделано это по постановлению прокурора города Минска Олега Лаврухина.

В начале марта Мининформ заблокировал сайты украинских изданий «РБК Украина», inforesist.org, «Гордон» и «Обозреватель». Причина — «многочисленные факты размещения экстремистских материалов», что нарушает статью 38 закона о СМИ. Вскоре по аналогичной причине заблокировали сайты других украинских СМИ: nv.ua и focus.ua.