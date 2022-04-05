На журфаке БГУ отменили платное обучение для журналистов

В 2022 году факультет журналистики БГУ отменил платное обучение по журналистским специальностям, следует из плана приема на сайте университета.

Согласно документу, на специальности «журналистика (по направлениям)» и «международная журналистика» в сумме планируют набрать 70 человек, и всех — на бюджетные места.

Также на факультете журналистики обучают пиар-специалистов (по специальности «Информация и коммуникация»). Туда планируют взять 21 абитуриента на бюджетные места и девятерых — на платные.

В Беларуси студенты, которые отучились на бюджете, должны отрабатывать распределение или же выплачивать сумму, затраченную на их обучение.

Издание «Зеркало» отмечает, что в прошлом году на факультет планировали принять 20 «платников», из них десять человек на «Информацию и коммуникацию» и еще десять — на журналистские специальности.