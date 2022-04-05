В Гомеле задержали девушку, которая оставила на машине провластного блогера записку «Русский военный корабль иди ***** [к черту]»

В Гомеле задержали Дарью Чурову, которая, как утверждается, оставила записку «Русский военный корабль, иди ***** [к черту]» под дворником припаркованной машины провластного блогера Евгения Котлярова. Видео с задержанной опубликовал телеграм-канал «Желтые сливы».

На видео Чурова говорит, что распечатала листовки дома, а потом расклеивала и раскладывала их по машинам на парковке ТЦ «Мандарин».

3 апреля в своем блоге Котляров опубликовал обращение, в котором пожаловался на двух девушек, оставивших под дворником его машины антивоенное послание. Их заснял видеорегистратор.

На видео Котлярова две девушки подходят к машине. Пока одна из них смотрит по сторонам, вторая выходит из кадра на несколько секунд и возвращается. После этого обе девушки уходят. Сама записка на видео не попала.

«Ну что, девчонки. Сушите бурки. Скоро за вами придут», — грозил блогер в конце видео.

4 апреля телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал фотографии девушек, а канал ГУБОП репостнул эту запись.