Активиста Змитра Дашкевича задержали по уголовному делу о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Об этом написала его жена Наста на своей странице в фейсбуке.

24 марта суд арестовал Дашкевича на 15 суток. За что конкретно судили Дашкевича и по какой статье — не уточнялось. В этот же день телеграм-канал ГУБОП опубликовал пост, в котором утверждалось, что против активиста собран материал для уголовного дела о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), а также идет работа по квалификации «других его преступных действий», в том числе «разжигания ненависти» (статья 130 УК).

По версии ГУБОП, Дашкевич «"банчил" бчб-продукцией» и блокировал транспорт во время протестов 2020 года, где «активно прикрывался своими детьми».

23 марта в квартире Дашкевича прошел обыск, после которого силовики изъяли всю технику, а самого активиста увезли в неизвестном направлении.

16 марта Дашкевич писал в фейсбуке, что его вызвали на третий допрос в связи с протестами 2020 года.