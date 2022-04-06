Силовики задержали девушку, которая сняла на видео конфликт беларуских ГАИшников и водителя российской военной машины

Сотрудники ГУБОП в Гомельской области задержали девушку, которая сняла на видео конфликт беларуских ГАИшников и водителя российской военной машины.

В видео, записанном силовиками девушка рассказывает, что снимала конфликт 28 марта. «Мы ехали со знакомыми в машине и наблюдали, за военными ехали ГАИшники. Я по глупости достала телефон, начала снимать», — сказала она.

Видео конфликта беларуских сотрудников ГАИ и российских военных появилось 3 апреля в телеграм-канале «Реальная Беларусь». На записи видно, как сотрудники ГАИ грубо вытаскивают водителя из российской военной машины и кладут его на землю.