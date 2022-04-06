Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович назвал убийства в Буче «фейковой ситуацией». Сюжет с ним опубликовал государственный канал «Беларусь 1».

«То, что произошло в населенном пункте Буча… Вчера мы все видели. Ну видно, когда фейковая ситуация. Когда якобы убитые на дорогах, в зеркало видно, встают и уходят с дороги», — рассказал Вольфович после встречи с активом Сморгонского региона.

Первая российская версия событий в Буче была опубликована в прокремлевском телеграм-канале «Война с фейками». Этим постом поделился официальный телеграм-канал Минобороны.

В оригинальном качестве видео заметно, что на самом деле рука не движется — это точка на лобовом стекле (царапина или капелька воды), которая визуально попадает на труп в темной одежде и становится видимой.

Встающий труп в зеркале — это искажение правого зеркала заднего вида автомобиля. Их делают полусферическими, а в некоторых моделях — изогнутыми у края. Сам канал «Война с фейками» позже отказался от версии с шевелящим рукой трупом, но оставил версию с зеркалом.

«Медиазона» опубликовала покадровый разбор видео из Бучи.