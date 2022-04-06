ГУБОП опубликовал видео обыска в квартире администраторки «Карателей Беларуси», оформив его как программу «Квартирный вопрос»

ГУБОП опубликовал видео проведения обыска в квартире администраторки телеграм-канала «Каратели Беларуси» Янины Сазанович.

На записи видно, что во время обыска в квартире активистки вырвали паркет, разбросали вещи и мебель и разорвали фотографии. В видео ГУБОПа кадры до и после обыска смонтированы под музыку из программы о ремонте «Квартирный вопрос», а в начале ролика — заставка с надписью «Квартирный вопрос с ГУБОП».

«Проведенным обыском опера решили сразу три вопроса: осмотрели квартиру на предмет оружия, наркотиков и иных запрещенных предметов; освободили квартиру от незаконных жильцов; сделали бесплатную перестановку», — говорится в описании видео.

Янина Сазанович — беларуская активистка, администраторка телеграм-каналов «Каратели Беларуси» и «Все нарушения», создательница ютуб-канала «Дзікае паляванне».