МВД отчиталось о ранении двух человек, которые «готовили диверсию» на железной дороге

МВД сообщило о «нейтрализации» двух человек, которые «готовили диверсию» на железной дороге. Аудио с брифинга замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича опубликовал телеграм-канал «Желтые сливы».

По словам Казакевича, в ночь на 30 марта милиционеры совместно с оперативниками КГБ «при поддержке СОБРа» задержали троих жителей Бобруйска 27 и 28 лет, «причастных к уничтожению релейных шкафов сигнальной установки» под Осиповичами 28 марта.

По информации «Сообщества железнодорожников Беларуси», сотрудники КГБ задержали Евгения Минкевича, Владимира Аврамцева и Дмитрия Климова.

«Во время задержания террористы оказали активное сопротивление и попытались скрыться. Применено оружие на поражение», — рассказал Казакевич.

Один из раненых бобруйчан госпитализирован, другим оказали помощь на месте.

После задержания в их машине обнаружили радиостанции и «специально изготовленное устройство для схода с рельс подвижного состава», утверждает замглавы МВД.

Казакевич рассказал, что за акцию задержанные получили вознаграждение — тысячу долларов в эквиваленте.

Кроме того, 1 апреля в Борисовском районе силовики задержали подозреваемого в совершении «аналогичного преступления» в ночь с 24 на 25 марта.

По словам Казакевича, «неравнодушные граждане» сообщили о подозрительной машине, стоявшей на протяжении нескольких часов неподалеку. Против 40-летнего жителя Минского района применили оружие на поражение; мужчина тяжело ранен. При обыске из его дома и автомобиля изъяли несколько единиц оружия, радиостанции, бинокль, ноутбук и телефоны.

Одновременно с выступлением Казакевича анонимный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видео задержания всех четверых подозреваемых. На съемке мужчину в темно-синей куртке со жгутом на ноге спрашивают о боте «План Перамога» и о том, какие ему приходили указания.

Другой задержанный в серой байке со следами ударов на лице рассказывает, что должен был сжечь ящик, третий мужчина в синей куртке говорит, что не знает, что делали двое его знакомых.

Также «Желтые сливы» опубликовали видео задержания 40-летнего жителя минского района.

На видео силовики подбегают к красному Peugeot и разбивают стекло. После склейки видно мужчину, лежащего лицом в землю, затем следует еще одна склейка, и задержанный с перебинтованными ногами лежит уже лицом кверху, рядом заметна лужа крови. Люди в гражданской одежде и балаклавах ставят ему капельницу.

Исправлено 15:50. Изначально в новости было указано, что у задержанного, лежащего лицом кверху, перебинтована одна нога. На самом деле у него перебинтованы обе ноги.

Обновлено 16:28. Добавлены имена задержанных по информации «Сообщества железнодорожников Беларуси».