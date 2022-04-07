Журналистке «Белсата» Катерине Андреевой предъявили обвинение в измене государству (часть 1 статьи 356 УК), сообщил ее муж Игорь Ильяш в фейсубке.

«Следствие завершено, дело вскоре будет передано в прокуратуру. Возможно, уже в мае состоится суд. Кате грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Мы не знаем, на основе каких событий возникло это обвинение. Делом занималось УКГБ по Гомельской области, следствие проходило в условиях полной секретности — т.е. вплоть до вчерашнего дня, в течение 55 суток после ее перевода в СИЗО, родственники не знали ни статуса Кати, ни статьи по которой проводятся те самые “процессуальные действия”», — написал он.

По словам Ильяша, о сути обвинения близким Андреевой неизвестно ничего.

«Катя абсолютно невиновна. Она никогда не совершала ничего противозаконного. Это уголовное дело — чудовищная по своей циничности и жестокости месть за журналистскую деятельность», — считает он.

18 февраля 2021 года судья Наталья Бугук в суде Фрунзенского района Минска признала журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии. Мингорсуд оставил приговор в силе.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».