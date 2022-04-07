Жителя Бобруйска задержали за фото передвижений военной техники; против него возбудили уголовное дело по двум статьям УК

Жителя Бобруйска задержали за «распространение информации о передвижении военных», сообщает «Белта» со ссылкой на Следственный комитет.

По версии следствия, бобруйчанин в январе 2022 года вступил в мобилизационный план «Перамога», после чего начал фотографировать и снимать на видео передвижения военного транспорта. Результат он отправлял «администраторам экстремистских Telegram-каналов, активным подписчиком которых являлся сам».

СК утверждает, что задержанного ранее уже привлекали к уголовной ответственности. «Что примечательно, всю свою сознательную жизнь он работал в государственных организациях и получал зарплату из госбюджета», — рассказывает ведомство.

Бобруйчанин задержан и находится в ИВС. Против него возбудили уголовное дело об участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК) и содействие экстремистской деятельности, в том числе совершенное повторно (части 1 и 2 статьи 361-4 УК). Вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу пока не решен.

«В своем допросе житель районного центра раскаялся в содеянном и пояснил, что не знал об уголовной ответственности за такого рода деятельность», — отмечает СК.

В марте следователи возбудили аналогичное уголовное дело против подростка в Гомеле. Он подозреваемый по делу о «содействии экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4 УК). Вскоре по той же статье силовики задержали и 33-летнего жителя Пинска.