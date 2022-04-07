Эстония и Латвия приостанавливают выдачу виз и видов на жительство гражданам Беларуси и России

Правительство Эстонии ввело санкции, согласно которым приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам Беларуси и России, сообщает министерство внутренних дел страны. Такие же санкции вводит и Латвия.

Глава МВД Эстонии Кристиан Яани сказал, что новые санкции служат для устранения противоречия, при котором международные и государственные санкции ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси, но в то же время дают гражданам этих стран виды на жительство для работы в Эстонии.

При этом эстонские санкции не аннулируют существующие виды на жительство и основания для пребывания и работы в стране. Их можно продлить или изменить основания для пребывания в Эстонии в соответствии с местным законодательством. На основании уже выданного для работы вида на жительство гражданин России или Беларуси сможет оформить повторный вид на жительство для работы у другого работодателя.

Латвийские санкции действуют до 30 июня 2023 года. Выдача первичных разрешений на временное проживание гражданам России и Беларуси прекращается за исключением ряда специально оговоренных в законе случаев.

Обновлено в 22:16. Добавлена информация о санкциях Латвии против Беларуси и России.