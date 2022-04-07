Правительство выпустило постановление о расчете по некоторым иностранным кредитам в беларуских рублях

Беларусь намерена рассчитываться по кредитам ЕБРР, МБРР и СИБ беларускими рублями, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Уточняется, что это решение закреплено постановлением Совмина и Нацбанка, а платить по долгам правительство хочет в беларуских рублях по официальному курсу рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа.

«Это вынужденная мера, так как страна ограничения в расчетах с западными кредиторами в евро и долларах из-за санкций, а также решений международных финансовых институтов», — указано в сообщении.

5 апреля Александр Лукашенко предлагал не рассчитываться с банками, которые прекратили финансирование проектов в сфере ЖКХ: «То есть раньше с Европейским банком реконструкции и другими мы договорились о том, что они прокредитуют многие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Кое-какие начали кредитовать, а потом бросили. Два момента. Как будем заканчивать реконструкцию и строительство этих объектов? И второе: не дай бог, кто-то из вас начнет рассчитываться по долгам с этими банками. Они не выполнили условия договора — до свидания, пока не вернутся к выполнению этих договоров».

14 марта Лукашенко подписал указ, по которому правительству и банкам разрешают погашать долги перед «недружественными странами» в беларуских рублях.

В начале марта Всемирный банк объявил о прекращении всех своих программ в Беларуси и России. В конце месяца Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что закрывает свои офисы в Минске и Москве .