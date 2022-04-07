Лукашенко рассказал о «спецоперации» по возвращению беларуских дальнобойщиков из Украины

Александр Лукашенко на заседании Совбеза рассказал о проведении специальной операции по возвращению беларуских дальнобойщиков из Украины, передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Арестовали там наших полторы тысячи, или сколько, вагонов, захватили наши автомобили и до сотни, по-моему, наших ребят, которые управляли этими фурами. Я предупреждал украинцев, что мы будем вынуждены провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую специальную операцию провели, и всех наших людей освободили», — сказал он.

По словам Лукашенко, он не вникал в детали спецоперации, но указал главе КГБ Ивану Тертелю представить ответственных за ее проведение к государственным наградам.

Блестяще провели, что, ну, даже вы не заметили, — обратился Лукашенко к остальным представителям Совбеза.

В случае, если в Украине остались арестованные беларуские водители, добавил он, нужно «жестко поставить условия».

«Пусть Макей разговаривает с этим послом Украины, что если это не будет сделано — мы уже ответим по-другому. Они очень многим рискуют, ведь и здесь немало, во главе с послом, украинцев. Мы же к ним относимся по-закону, по-человечески? Ну, это уже не та ситуация. Поэтому: вели себя скверно — мы вынуждены были реагировать», — сказал он.

Днем офис генпрокурора Украины арестовал 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям из Беларуси и России, по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (часть 3 статьи 212 УК Украины).