Суд приговорил редактора википедии из Бреста Павла Перникова к 2 годам колонии

Суд Московского района Бреста приговорил редактора википедии из Бреста Павла Перникова к 2 годам колонии по обвинению в дисрекдитации Беларуси (статья 369-1 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Евгений Бреган признал Перникова виновным в том, что он трижды дискредитировал Беларусь публикацией «заведомо ложных сведений» в википедии.

По версии следствия, Перников внес правки в статьи «Список смертей, связанных с протестами в Белоруссии (2020—2021)», где изменил часть про гибель Геннадия Шутова, а также преамбулу, в которой утверждается, что МВД и власти не признали ответственности ни за одну смерть протестующих.

Также его обвинили в дополнении статьи «Цензура в Белоруссии» строкой «20 октября 2004 года в Минске была убита журналистка оппозиционной газеты "Салідарнасць" Вероника Черкасова». Гособвинение посчитало, что так как статья об убийстве Черкасовой уже есть в википедии, Перников добавил информацию о ней в статью о репрессиях и тем самым дискредитировал государство.

Также на суде ему вменили публикации статьи на сайте правозащитной организации о пытках и смертях в беларуских местах лишения свободы. По версии обвинения, в тексте была дискредитация Беларуси, так как прокуратура получила документ от Департамента исполнения наказаний, по которому в ходе проведенных проверок сообщения о пытках не подтверждались.

Обвиняемый на суде не отрицал, что именно он размещал все вмененные ему статьи и правки. Он не признал вину.

Прокурор Тиханович запросила для Павла Перникова 2 года колонии общего режима. Судья Евгений Бреган именно такое наказание и назначил.