«Зеркало»: жители Столинского района сообщают о падении обломков ракеты в поле под Теребличами

Жители Столинского района нашли в поле около деревни Теребличи обломки крылатой ракеты, сообщает издание «Зеркало».

«Слышали взрыв. Сказали, что [образовалась] воронка 4×4 метра. Дома и люди не пострадали», — сообщила изданию читательница.

В Ремельском сельсовете, к которому относится деревня Теребличи, на вопрос журналистов о падении ракеты и взрыве, ответили, что пока информация есть лишь на уровне слухов. Изданию уточнили, что к месту предполагаемого падения обломков собирается выезжать председатель сельсовета.

«Люди говорят, гул слышали, окна дрожали. Взрыв был и воронка осталась», — рассказали «Зеркалу» читатели из Столинского района.

В Столинском районном отделе по чрезвычайным случаям изданию сообщили, что не обладают какой-либо информацией. В деревенской школе Теребеличей также сказали, что ничего не слышали и не проводили эвакуации.

Ранее днем активист Антон Мотолько опубликовал фотографии обломков. По его информации, они упали на землю около 11 часов утра.

Обломки на фотографиях, пишет «Зеркало», вероятнее всего принадлежали двигателю крылатой ракеты, выпущенной из ОТРК «Искандер», предположительно, модели Р-500.