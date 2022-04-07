Активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо‑Панасюк приговорили к еще одному году лишения свободы

Суд Железнодорожного района Гомеля признал активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору, сообщают ее муж Андрей Шарендо и правозащитный центр «Вясна».

Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима 9 июня 2021 года. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

Администрация не раз составляла на нее рапорты за нарушение дисциплины. По словам ее мужа, четвертый раз был «будто бы за руки в карманах». 30 сентября 2021 года активистку отправили в штрафной изолятор исправительной колонии №4 на 10 суток.