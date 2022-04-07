СТВ: двоих молодых людей задержали по уголовному делу за то, что они слепили снеговика на ж/д путях

В эфире телеканала СТВ показали «признательные видео» двух молодых людей, которые говорят, что их задержали за снеговика, которого они слепили н железнодорожных путях с целью посмотреть, как его собьет поезд.

По словам одного из мужчин, их задержали по статье 309 УК — «Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения».

«Задержан за то, что мы со своим другом, прогуливаясь вдоль железнодорожных путей, слепили снеговика. <...> Шли достроить снеговика и посмотреть, как его собьет поезд», — говорит на камеру задержанный.

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По его словам, они сделали это «ради забавы», а смысла их действия не имели: «Рассчитывали на то, что там рядом железнодорожная станция "Лошица" находится, соответственно, поезд, который останавливается на этой станции, начинает движение и на небольшой скорости сбивает этого снеговика. То есть умысел был такой».

В эфире также показали видео с камеры электропоезда в момент столкновения со снеговиком. Машинист прокомментировал, что экстренное торможение применили при скорости 102 км/ч, а в результате столкновения электропоезд получил повреждения. «Было повреждено автосцепное устройство, один из самых ответственных и дорогих элементов состава. А также бампер поезда. Примерная стоимость ущерба составляет более двух тысяч рублей», — сказал машинист.