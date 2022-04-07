Против активистки БНФ, отправившей антивоенное письмо в администрацию Лукашенко, возбудили уголовное дело

Против активистки БНФ Людмилы Романович, отправившей в администрацию Лукашенко антивоенное письмо, возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Романович задержали 4 апреля, а сегодня ее перевели в брестское СИЗО.

В своем обращении активистка требовала «убрать чужую армию из Беларуси» и не посылать беларуских солдат «в мясорубку». Лукашенко в обращении упоминается дважды.

В первый раз — когда Романович говорит, что украинский народ «не чужой» для беларусов: «А таким, как я и господин Лукашенко, следует подумать, сколько в нас украинской крови».

Во второй раз активистка упоминает его, когда говорит об обещании Лукашенко не воевать с Украиной: «Хочу, чтобы господин Лукашенко вспомнил, как он обещал украинцам, что никогда со стороны Беларуси к ним никто не придет с оружием».