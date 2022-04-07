Правительство ввело госрегулирование цен на мыло и туалетную бумагу

Совет Министров ввел государственное регулирование цен на мыло, туалетную бумагу, зубную пасту, другие гигиенические продукты, а также на обувь и чулочно-носочные изделия для детей, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Это решение в правительстве объяснили необходимостью «поддержания ценовой стабильности» и исключения «спекулятивного роста цен» и дефицита отдельных товаров.

Также, пишет пресс-служба Совмина, правительство снизило на 5 % предельные размеры оптовых и торговых надбавок на мясо, хлеб и макаронные изделия.

