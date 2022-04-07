Лукашенко подписал указ о приостановке выплат «недружественным» иностранным резидентам

Александр Лукашенко подписал указ №137 «Об исполнительных документах», который приостанавливает выплаты «недружественным» иностранным резидентам, пишет «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Как утверждают в пресс-службе, документ «направлен на защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия».

Указом приостанавливает исполнение документов, вынесенных в пользу таких резидентов и вводит обязует банки и другие финансовые организации отказывать в приеме подаваемых этими резидентами платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.