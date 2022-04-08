Прокуратура направила в суд дело против шести активистов инициативы «Буслы ляцяць»

Прокуратура Минска направила в Минский городской суд уголовное дело против шести активистов инициативы «Буслы ляцяць». Имена обвиняемых ведомство не сообщает.

В сообщении значится, что некоторые эпизоды уголовного дела связаны с повреждением автомобиля судьи Борисовского района в марте 2021 года и окна в квартире, где «проживает работник прокуратуры Минска с малолетним ребенком» в апреле 2021 года.

Активистов обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) 30 августа, 6 и 20 сентября 2020 года, участии в террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК), насилии в отношении государственных или общественных деятелей (часть 1 статьи 359 УК) в Минске и Борисове с 13 февраля по 24 мая 2021 года, умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 218), разжигании вражды (часть 3 стать 130) и призывах к захвату власти ( часть 1 статьи 361 УК).