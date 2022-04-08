Гомельскую активистку, которая собирала помощь для украинцев, задержали за «содействие экстремизму» и оштрафовали

Активистку и многодетную мать из Гомеля Юлию Ганисевскую задержали по статье о содействии экстремистской деятельности, утверждает провластный телеграм-канал «Желтые сливы». Позже стало известно, что ее оштрафовали и освободили.

По утверждению канала, активистку задержал гомельский ГУБОПиК за то, что она «отправляла в экстремистские каналы фото и видео о перемещении российской военной техники».

На записи с Ганисевской, опубликованной «Желтыми сливами», на вопрос «За что были сюда доставлены?» активистка ответила: «За шкирку».

Вечером стало известно, что активистка на свободе. Как сообщил правозащитникам из центра «Вясна» ее муж, силовики «ничего не доказали», а Ганисевской дали штраф в 15 базовых величин «за подписку на телеграм-каналы». Он не уточнил, по какой именно статье судили девушку.

О задержании активистки 6 апреля писал правозащитный центр «Вясна». По информации правозащитников, гомельчанка занималась сбором гуманитарной помощи для жителей приграничных с Беларусью украинских деревень.

Обновлено 09.04 в 13:15. Добавлена информация о том, что Ганисевская на свободе.