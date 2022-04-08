В Барановичах людей вызывают на допросы из‑за диверсии на железной дороге

В Барановичах массово вызывают на допросы людей, которых ранее привлекали к ответственности по «политическим» статьям, из-за диверсии на железной дороге, пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщают правозащитники, силовики расспрашивают людей о вечере 14 марта, осматривают телефоны и берут биоматериал.

Вероятнее всего, допросы проводят из-за инцидента, который произошел на перегоне Доманово — Лесная в Барановичском районе. По информации телеграм-канала «Сообщество железнодорожников Беларуси», вечером 14 марта в этом районе вывели из строя оборудование в релейном шкафу.