Суд признал «экстремистскими» сайт издания «Медиа‑Полесье» и его страницы во «Вконтакте» и «Одноклассниках»

Суд признал «экстремистскими материалами» сайт издания «Медиа-Полесье» и его страницы во «Вконтакте» и «Одноклассниках», сообщает сама редакция.

«Суд рассмотрел заявление прокурора, который назвал такие статьи, как "Тихановская поздравила белорусский народ с 2021 годом" и т.п., информацией экстремистской и антигосударственной направленности и посчитал обоснованными выводы областной комиссии по проведению оценки символики и атрибутики и информационной продукции на предмет наличия в них экстремизма. В итоге признал информационную продукцию, публикуемую в сетевом издании media-polesye.by и социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" экстремистскими материалами», — пишет издание.

Учредитель и главный редактор «Медиа-Полесья» Светлана Гарда рассказала, что редакция считает такое решение «политически мотивированным, направленным на преследование независимого медиа, отражающего в своих публикациях реальную картину происходящего в регионе, стране и мире».

За распространение материалов, признанных экстремистскими, грозит административная ответственность по статье 19.11 КоАП — можно получить штраф, общественные работы или административный арест.