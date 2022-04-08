Совмин определил список стран, «совершающих недружественные действия» в отношении Беларуси

Совет министров принял постановление № 209 «О перечне иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц». Оно опубликовано на Национальном правовм портале.

В список вошли все страны ЕС, Австралия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория и Швейцария.

Накануне Александр Лукашенко подписал указ №137 «Об исполнительных документах», который приостанавливает выплаты «недружественным» иностранным резидентам.