Верховный суд признал NEXTA, NEXTA Live и LUXTA «террористической организацией»

Верховный суд Беларуси признал террористической «неформальную организацию NEXTA с входящими в нее структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA», сообщает Генпрокуратура.

«В результате работы организации на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки», — пишут в ведомстве.

29 октября 2021 года МВД признало «экстремистскими формированиями» телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA.

Во время августовских протестов 2020 года на созданный журналистом Степаном Путило канал Nexta Live в телеграме подписались более двух миллионов человек. В ноябре 2020 года СК объявил Путило в розыск по обвинению в организации массовых беспорядков и грубого нарушения порядка (статьи 293 и 342 УК), а также возбуждении вражды «против представителей власти и правоохранителей» (часть 3 статьи 130 УК). 19 ноября 2020 года КГБ включил создателя Nexta в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.