СДЭК отказалась отправлять посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них

Служба экспресс-доставки СДЭК отказалась принимать к отправке посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них — например, предоставив чек из магазина, пишет издание «Медуза». Об этом говорится в приказе генерального директора СДЭК Леонида Гольдорта от 5 апреля, копию которого передали изданию.

«При принятии отправлений недокументарного характера на территории ЕАЭС к доставке от физического лица к физическому лицу проверять полномочия лица (отправителя) на распоряжение товаром (кассовый чек о покупке товара или иной документ, подтверждающий право собственности на товар). В случае непредоставления указанных документов клиенту должно быть отказано в оказании курьерских услуг», — цитирует приказ «Медуза».

Пресс-служба СДЭК подтвердила «Медиазоне», что в службе доставки ввели новые правила при приеме посылок.

3 апреля блогер Антон Мотолько опубликовал видео, на котором российские военные отправляют посылки с техникой и вещами через мозырское отделение курьерской службы СДЭК. На следующий день беларуские активисты обнародовали данные некоторых отправителей, вес особо крупных посылок и адреса назначения. «Медиазона» нашла еще одно отделение службы, откуда люди в камуфляжной форме отправляли посылки, в российском городе Новозыбков и отследила вес и места назначения посылок по базе СДЭК.