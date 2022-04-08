Против администратора телеграм‑канала REZYSTANS возбудили уголовное дело о создании экстремистского формирования

Сотрудники ГУБОП по Гомельской области задержали создателя телеграм-канала REZYSTANS. Против него возбудили уголовное дело о создании экстремистского формирования (часть 1 статья 361-1 УК).

В видео, записанном силовиками, задержанный рассказывает, что создал канал для того, чтобы делиться культурно-исторической информацией. «Со временем на нем начали появляться публикации негативного характера в отношении власти, за которые я был задержан сотрудниками милиции», — говорит создатель канала.

В сообщении ГУБОП говорится, что задержанный «на волне хайпа не сдержался и резко превратил канал в рассадник ненависти и радикализма».

МВД признало телеграм-канал REZYSTANS, насчитывающий 262 подписчика, и его чат «экстремистским формированием» 29 марта 2022 года.