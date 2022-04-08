ЕС ввел пятый пакет санкций против России; некоторые из ограничений распространяются на Беларусь

Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, включив в него ограничения и для Беларуси, сообщает пресс-служба ЕС.

В частности, санкции запрещают беларуские и российские автотранспортные перевозки товаров на территории ЕС, в том числе транзитом. Запрет не распространяется на фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные товары, в том числе пшеницу, а также перевозок в гуманитарных целях.

Вводится запрет на вклады в криптокошельки, а также на продажу банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой валюте стран ЕС, в Россию и Беларусь или любому физическому или юридическому лицу в России и Беларуси.

С августа 2022 года санкции запрещают покупать, импортировать или передавать российский уголь в ЕС. Сейчас импорт угля в ЕС оценивается в 8 млрд евро в год.

«Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими военными в Буче и других местах, находящихся под российской оккупацией. Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия обходится дорого, — заявил глава Европейской службы внешних действий Жозеп Боррель.