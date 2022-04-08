Военный комиссар Бресткой области не смог объяснить, что за обломки упали в Столинском районе

Военный комиссар Бресткой области Олег Коновалов не смог объяснить. что за обломки упали 7 апреля недалеко от деревни Теребличи в Столинском районе. Комментарий Коновалова опубликовала газета «Навіны Палесся».

— На данный момент однозначно ничего сказать нельзя. Военнослужащие — минеры в/ч 7404 обследовали обломки. Взрывоопасных веществ не обнаружено. Угрозы для людей никакой. Сейчас работает соответствующая группа. По результатам будет сделано соответствующее заключение и дана информация, — сказал он изданию.

По информации издания «Зеркало», 7 апреля жители Столинского района нашли в поле около деревни Теребличи обломки крылатой ракеты.

«Слышали взрыв. Сказали, что [образовалась] воронка 4×4 метра. Дома и люди не пострадали», — сообщила изданию читательница.