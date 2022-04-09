Евросоюз запретил ввоз и транзит грузов на своей территории автотранспортом из Беларуси и России

Евросоюз запретил ввоз и транзит грузов на своей территории автотранспортом из Беларуси, сообщается в официальном журнале ЕС.

В документе указано, что с 9 апреля грузовой транспорт из Беларуси не сможет въехать в ЕС. До 16 апреля водители, которые на момент вступления закона в силу находятся на территории союза, могут вернуть машины в Беларусь.

Аналогичные запреты ЕС ввел и против России, указано в отдельном документе.

Запрет не распространяется на фуры с почтой. Также государства-члены ЕС могут разрешить перевозку грузов из Беларуси в одном из четырех случаев:

Покупка, импорт или транзит в ЕС природного газа и нефти, в том числе нефтепродуктов, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды.

Покупка, импорт или транзит в ЕС фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения.

Гуманитарные цели.

Работа дип- и консульских представительств ЕС и государств ЕС в Беларуси, в том числе делегаций, посольств и миссий, или международных организаций в Беларуси, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом.

В документе указано, что государство-член ЕС должно информировать другие страны союза и Еврокомиссию о любом решении касательно разрешения на въезд фур из Беларуси в течение двух недель с момента разрешения.

Также ЕС запретил продажу переводных ценных бумаг, деноминированных в любой официальной валюте государства-члена, выпущенных после 12 апреля 2022 года, беларуским гражданам или физлицу, проживающему в Беларуси, а также юрлицу, организации или органу из Беларуси.

Кроме того, запрещается продажа, поставка, передача или экспорт банкнот, деноминированных в любой официальной валюте государства-члена в Беларусь или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в Беларуси, включая правительство и Нацбанк Беларуси, или для использования в Беларуси.

Запрет не действует в случае, если банкноты нужны для личного использования физлицами, путешествующими в Беларусь, или членами их ближайших семей, путешествующими с ними, а также для официальных целей дип- и консульских учреждений и международных организаций.