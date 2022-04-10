Минскому художнику Мите Писляку присудили 20 суток испытательного срока за стрит-арт в Нью-Йорке. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке 8 апреля.

По словам Писляка, полиция задержала его во время того, как художник занимался стрит-артом в Манхэттене.

«Отвезли в полицейский участок №1 — прямо напротив пожарной станции, где снимали "Охотников за привидениями". Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, перевели в камеру на несколько часов. Потом отпустили и назначили судебное заседание», — рассказал он.

1 апреля суд назначил Писляку наказание в виде 20 дней испытательного срока — в течение этого времени художнику запрещено рисовать на стенах без разрешения.

«Судебное заседание как в кино: большой зал, много скамеек, место для присяжных, перегородка и место для судьи на высоком пьедестале. В итоге все закончилось не страшно», — поделился впечатлениями от заседания художник.