Кабмин Украины денонсировал ряд соглашений о сотрудничестве с Беларусью в сфере образования и науки

Кабинет министров Украины денонсировал ряд соглашений о сотрудничестве с Беларусью в сфере образования и науки. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал соответствующее постановление 9 апреля.

В частности, больше не действует соглашение о взаимном признании эквивалентности документов об образовании и научных званиях, подписанное 6 февраля 1998 года.

Согласно этому документу беларуский и украинский аттестаты об общем образовании признавались эквивалентными. Беларуский диплом вуза или ссуза не нужно было подтверждать для трудоустройства — его принимали наравне с украинским. Беларуские аттестаты о присвоении ученых званий также считались эквивалентными украинским.

Кроме того, Кабмин денонсировал межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий и сотрудничестве в сфере аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.