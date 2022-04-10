Компания Meta сообщила о сети связанных с КГБ Беларуси аккаунтов, которые публиковали фейки о капитуляции Украины

Компания Meta опубликовала отчет о враждебных действиях в сети за первый квартал 2022 года. На него обратило внимание издание Reform.

В отчете отмечается, что связанные с правительством субъекты из России и Беларуси занимаются кибершпионажем и тайными операциями влияния в интернете. Область их интересов — украинская телекоммуникационная отрасль, глобальный и украинский оборонный и энергетический сектора, технические платформы, а также журналисты и активисты в Украине, России и за рубежом, пишет Meta. В отчете отмечается, что эти операции, судя по всему, активизировались незадолго до вторжения российских войск в Украину.

Авторы отчета приводят пример повторяющихся действий сети влияния: под контролем КГБ Беларуси она начала публиковать на польском и английском языках сообщения о капитуляции украинских войск и бегстве национальных лидеров из страны 24 февраля.

По информации Meta, подконтрольная спецслужбам Беларуси сеть попыталась продвигать акцию протеста против польского правительства в Варшаве 14 марта — компания отключила аккаунт и мероприятие в тот же день.