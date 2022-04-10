В Гомеле российские оккультисты проводили обряд перед силовиками — их попросили разойтись, но не задержали

Члены российской оккультной организации, называющие себя Волшебным Войском Руси, станцевали «боевой пляс» перед силовиками в Гомеле. Их попросили разойтись, но не задержали, сообщает издание «Флагшток».

Как пишет издание, эзотерики собрались на берег Сожа, чтобы исполнить «боевой пляс». Видео ритуала разместил на своем ютуб-канале пользователь под ником Князь Iгорь. Ролик называется «Боевой Пляс с белорусской милицией в Гомеле на буквицу Юнь». В описании видео автор отмечает, что обряд прошел «при поддержке местных правоохранительных органов».

На видео милиционеры просят оккультистов прекратить съемку и остановить массовое мероприятие, так как оно не санкционировано местным горисполкомом. Один из силовиков предупреждает участников ритуала об административной ответственности.

Оккультисты продолжили проводить ритуал, несмотря на предупреждение, и силовики попросили их предоставить свои личные данные. Судя по ролику, останавливать «боевой пляс» милиционеры не стали и оккультистов не задерживали.

«Волшебное Войско Руси» — немногочисленное оккультное движение, идеология которого представляет собой смесь радикального славянофильства и неоязычества. Судя по сайту движения, адепты «Войска» регулярно проводят обряд «боевого пляса» в разных городах России.