Польские пограничники заявили, что беларуские силовики бросали в них камни и оскорбляли

Польская погранслужба сообщает в своем твиттер-аккаунте, что беларуские силовики бросали камни в польских пограничников 9 и 10 апреля.

Как пишет ведомство, 9 апреля в районе деревни Дубиче-Церкевне беларуские силовики перебросили через ограждение деревянный мостик, оскорбляли польских пограничников и бросали в них камни. В погранслужбе Польши предположили, что в этот день планировалась попытка нелегального пересечения границы. 9 апреля беларуско-польскую границу попытались перейти 14 иностранцев, в том числе граждане Турции, Ирака и Сирии, отметили в ведомстве.

Как сообщают пограничники, утром 10 апреля на участке границы рядом с деревней Черемха беларуские силовики бросали камни в польский патруль, а в это время группа иностранцев незаконно пересекла границу. Позже польский патруль задержал шестерых граждан Йемена, четырех граждан Сирии и гражданина Судана.