«Вясна»: молодечненец с четвертой стадией рака больше двух месяцев находится в изоляторе за комментарии о Лукашенко

Житель Молодечно Павел Кучинский, у которого четвертая стадия рака, два с половиной месяца находится в изоляторе по обвинению в оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК), двух судей (статья 391 УК) и сотрудника милиции (статья 369 УК), а также в угрозах Лукашенко (статья 364 УК) и судье (статья 389 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, Кучинского задержали 26 января. Изначально родственникам сообщили, что он задержан на трое суток, однако позже выяснилось, что он будет находиться под стражей до суда.

«Родственники ездили в Боровляны за бумагами о том, что ему необходимо лечение, постоянные обследования и его нельзя держать в таких условиях, писали в прокуратуру и администрацию Лукашенко — но ничего не помогло», — пишут правозащитники.

Близким, уточняет «Вясна», удалось добиться того, чтобы Кучинского отвезли в Боровляны на обследования, по итогам которого выяснилось, что его состояние здоровья ухудшилось, начался воспалительный процесс. Когда мать Кучинского привезла результаты обследования следователю с просьбой оказать помощь, та ответила, что Кучинский не жалуется на здоровье и что родственники своими действиями задерживают процесс.

Обновлено 21:26. Добавлена информация «Вясны» о статьях УК, по которым обвиняют Павла Кучинского.