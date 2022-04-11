Против неизвестного, установившего бчб‑флаг вместо госфлага в «Бухенвальде», возбудили уголовное дело о разжигании вражды

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о разжигании вражды (часть 2 статьи 130 УК) против неизвестного, заменившего беларуский государственный флаг на бело-красно-белый на территории мемориального комплекса на месте концлагеря «Бухенвальд».

Как сообщает ведомство, 10 апреля 2022 года неизвестное лицо публично сняло государственный флаг Беларуси на территории мемориального комплекса на месте концлагеря «Бухенвальд», установив вместо него бело-красно-белый.

«Подобные действия носят явно циничный характер, унижают честь и достоинство белорусов. Это еще и глумление над памятью о миллионах погибших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны», — пишет Генпрокуратура.

10 апреля на территории мемориального комплекса «Бухенвальд» прошло мероприятие, посвященное памяти жертв концентрационного лагеря. В нем принимали участие политик Павел Латушко и представитель народного посольства Беларуси в Германии Михаил Таубе. На церемонии государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый.

