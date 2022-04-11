Госпогранкомитет обвинил польских военнослужащих в «обстреле» беларуского пункта пропуска металлическими шариками

Госпогранкомитет заявил, что в ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли металлическими шариками беларуский пункт пропуска «Песчатка» и пытались ослепить беларуских пограничников стробоскопами.

«В ходе проверки территории белорусским пограничным нарядом обнаружены повреждения стен пограничных модулей, а также металлические шарики», — сообщает ГПК.

К сообщению ведомства в телеграме прикреплена видеозапись, на которой несколько человек в форме и в балаклавах находятся рядом с ограждением. Когда камера переходит на крупный план, в руках одного из людей в форме можно увидеть предмет, похожий на рогатку.