Против минчанина, пробивавшего шины автомобилей, припаркованных с нарушениями ПДД, возбудили дело о хулиганстве

Против 35-летнего минчанина, который пробивал колеса автомобилей, припаркованных с нарушениями ПДД, возбудили уголовное дело о хулиганстве (Статья 339 УК), сообщает пресс-служба минской милиции.

Минчанина задержали после того, как в милицию обратились владельцы иномарок с заявлениями о повреждении их автомобилей, стоявших во дворах многоквартирных домов.

«Установлено, что мужчина в качестве объектов посягательства выбирал транспортные средства, припаркованные с нарушением Правил дорожного движения. При помощи складного ножа фигурант резал шины в колесах автомобилей. Таким способом минчанин повредил шины 7 иномарок. Примечательно, что одна из машин была повреждена дважды с разницей в несколько дней», — уточняют в ведомстве.

Как пишет пресс-служба, сам задержанный рассказал, что у него «вызывали негодование факты парковки транспортных средств на зеленой зоне и с другими нарушениями ПДД».

К сообщению ведомства прилагается видеозапись с задержанным — он отвечает на вопросы милиционеров, сидя в наручниках. Мужчина в видео говорит, что что «прокалывал шины», а раньше сам «делал газоны» — это он назвал тяжелой работой.