Служба госбезопасности Латвии задержала гражданина Беларуси, подозреваемого в шпионаже в пользу беларуских спецслужб

Служба госбезопасности Латвии (VDD) при поддержке военной контрразведки страны задержала гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже в интересах беларуских спецслужб, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным VDD, задержанный беларус добывал информацию об объектах Национальных вооруженных сил Латвии, а также об объектах критической инфраструктуры — и фиксировал все на фото и видео. Против него возбудили дело о незаконном сборе информации (часть 1 статьи 85 УК Латвии).

Во время обысков у подозреваемого изъяли технику и носители информации. Сейчас следствие по этому делу продолжается, поэтому от дальнейших комментариев VDD воздерживается.