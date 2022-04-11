Посла Германии в Беларуси вызвали в МИД из‑за «изменения формы проведения памятного мероприятия» в Бухенвальде

Посла Германии в Беларуси Манфреда Хутерера вызвали в МИД Беларуси. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Причиной вызова Хутерера в МИД ведомство называет «волюнтаристское изменение немецкой администрацией формы проведения памятного мероприятия» в мемориальном комплексе Бухенвальд.

«С учетом страданий белорусского народа от рук фашистских захватчиков и вклада нашей страны в Победу над фашизмом, подобные действия немецкой стороны не могут быть оправданы ничем, тем более никакими сиюминутными или конъюнктурными соображениями», — говорится в сообщении МИДа.

Пресс-служба ведомства добавляет, что официальный Минск ожидает от германской стороны «шагов по корректировке данной неприемлемой ситуации и недопущению повторения аналогичных или подобных случаев в будущем».

10 апреля в мемориальном комплексе прошло мероприятие, посвященное памяти жертв концентрационного лагеря. В нем принимали участие политик Павел Латушко и представитель народного посольства Беларуси в Германии Михаил Таубе. На церемонии государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый.