Житель Щучина стал фигурантом уголовного дела после прогулки с государственным флагом «для привлечения внимания»

Против 20-летнего жителя Щучина возбудили уголовное дело о надругательстве над государственными символами (статья 370 УК) после прогулки с сорванным государственным флагом, сообщает СК.

По информации ведомства, вечером 6 апреля местный житель в компании друзей сорвал флаг Беларуси с кронштейна на здании почты и отправился гулять с ним по улицам Щучина «для привлечения внимания друзей и прохожих».

«Житель районного центра о последствиях своего поступка не задумывался, так как был пьян», — добавляет пресс-служба.