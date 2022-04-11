КГБ признал «экстремистским формированием» Беларуский независимый профсоюз РЭП

КГБ признал «экстремистским формированием» Беларуский независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности. Соответствующее решение в ведомстве приняли 7 апреля, а сегодня профсоюз появился в перечне формирований, причастных к «экстремистской» деятельности.

В 2021 году силовики приходили с обысками к членам профсоюза и к его лидеру Геннадию Федыничу.

Беларуский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности был создан в ноябре 1990 года. Он является частью глобального профсоюзного объединения IndustriALL, насчитывающего более 50 миллионов членов.

На сайте объединения говорится, что профсоюз РЭП был одним из инициаторов и подписантом обращений в Международную организацию труда в связи с нарушением прав трудящихся и профсоюзов в Беларуси.