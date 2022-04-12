Суд приговорил мать анархиста Романа Халилова к 3 годам химии

Суд приговорил мать анархиста Романа Халилова Гаянэ Ахтиян к 3 годам химии по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), рассказал Халилов «Медиазоне».

26 ноября дома у Ахтиян прошел обыск, дверь в ее квартиру оказалась выломана. 29 ноября суд Полоцкого района арестовал Ахтиян за неподчинение милиционерам (23.4 КоАП).

В начале декабря в анонимном телеграм-канале «АнархистыБеларуси+», который, как сказал «Медиазоне» сам Халилов, ведут силовики или близкие к ним люди, появился ролик с кадрами обыска у его матери. В нем женщина стоит перед оперативниками на коленях.

Сам Халилов находится за границей. 1 октября стало известно, что СК возбудил уголовное дело о разжигании социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) против него и Евгения Журавского из-за демонстрации у посольства Беларуси в Польше в поддержку минчанина Андрея Зельцера, который 28 сентября в перестрелке убил сотрудника КГБ и погиб сам.