Александр Лукашенко назвал убийства в украинской Буче «психологической операцией, которую провели англичане»

Александр Лукашенко считает убийства в Буче «психологической операцией, которую провели англичане». Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

«Это как в Буче. Вот мы обсуждали эту политику — все кричат. Ну надо было ввести очередной пакет, нам это известно. Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию. Психологическую операцию, которую провели англичане», — поделился своим мнением Лукашенко.

По его сведениям, ФСБ может предоставить «адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки их, на которых приехали в Бучу, и как это делали». Лукашенко заверил, что «вместе с российскими нашими друзьями мы полностью, с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада».

Ранее госсекретарь Совбеза Александр Вольфович назвал убийства в Буче «фейковой ситуацией».

Районный центр Буча в 30 километрах от Киева, где до войны жили около 37 тысяч человек, вернулся под контроль украинских военных 2 апреля. Сразу после этого в соцсетях и СМИ стали появляться кадры с трупами в гражданской одежде, которыми, по словам мэра Анатолия Федорука, были «усыпаны» улицы Бучи. К настоящему времени Киевская областная администрация говорит о 400 погибших, эксгумация братских могил продолжается.

Первая российская реакция на события в Буче была появилась в прокремлевском телеграм-канале «Война с фейками». Авторы канала писали, что одновременная публикация съемок с трупами на улицах в ведущих западных медиа «похожа на спланированную медиакампанию», что один «труп» на видео «шевелит рукой», а другой «садится». Этим постом поделился официальный телеграм-канал Минобороны.

При этом на видео в оригинальном качестве заметно, что иллюзию движения вызывает точка на лобовом стекле (царапина или капелька воды), которая визуально накладывается на труп в темной одежде и становится видимой.

Позже сам канал «Война с фейками» отказался от версии с «шевелящим рукой».

«Медиазона» опубликовала покадровый разбор видео из Бучи.