Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию Виктора Медведчука в наручниках

Владимир Зеленский опубликовал в инстаграме фотографию пророссийского политика Виктора Медведчука в наручниках и военной форме ВСУ.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!» — написал президент Украины.

Позже в телеграм-канале СБУ появился пост с другой фотографией задержанного. «Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство-агрессора. Ты можешь скрыться от правосудия в последний момент. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь», — пишет пресс-служба.

Виктор Медведчук — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которого называют «кумом Владимира Путина». Он руководил администрацией экс-президента Украины Леонида Кучмы. В 2004 году крестными дочери Медведчука Дарьи стали Владимир Путин и супруга будущего президента Дмитрия Медведева Светлана. Российское издание «Проект» подробно расказывало о нефтяном бизнесе Медведчука в России. До 2018 года он был одним из представителей Украины в трехсторонней контактной группе в Минске.

В мае 2021 года Медведчук стал фигурантом дела о госизмене, связанного с перерегистрацией в Крыму украинского газового месторождения, в октябре — подозреваемым по другому делу о госизмене и «содействии деятельности террористической организации». По версии следствия, политик связан с контрабандой угля с «временно оккупированных территорий Донбасса». Это подтверждалось прослушками его переговоров с высокопоставленными российскими чиновниками, опубликованными украинским изданием Bihus.info.

27 февраля советник главы МВД Украины Виктор Геращенко рассказал, что Медведчук сбежал из под домашнего ареста.

Обновлено в 22:24. Добавлен пост из телеграм-канала СБУ.