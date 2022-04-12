Правительство ввело ограничение на вывоз из Беларуси сахара, круп, муки, соли, макарон, растительного масла и консервов

В Беларуси ввели ограничение на вывоз муки, сахара, соли и других продуктов, сообщается в телеграм-канале «Правительство Беларуси».

По сообщению ведомства, за пределы ЕАЭС можно вывозить до 1 кг гречневой и пшеничной муки, отдельных видов круп, сахара, соли, макарон; до 1 л растительного масла и до 3 банок мясных, молочных и рыбных консервов.

Данные ограничения не распространяются на магазины беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через границу.

Данные ограничения объясняются «защитой внутреннего рынка в связи с повышенным спросом» в приграничных районах на товары, которые «физлица приобретают коммерческими партиями» для вывоза за пределы Беларуси.

22 марта из Беларуси запретили вывоз отдельных видов промышленных товаров «для защиты экономических интересов государства». Среди вещей в списке указаны медицинские изделия и расходники, различные инструменты, мотоциклы, велосипеды, детские коляски, пластилин для лепки, пылесосы, холодильники и прочее. Всего в списке указано 254 вида товаров.