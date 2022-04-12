СК возбудил уголовное дело о провокации на беларуско‑польской границе; Польшу обвиняют в «обстреле» беларуского КПП

Следственный комитет возбудил уголовное дело о провокации на беларуско-польской границе по статье об особо злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК), сообщает ведомство.

По версии следствия, в ночь на 11 апреля польские военнослужащие «обстреляли» беларуский пункт пропуска «Песчатка» в Брестской области. «В момент обстрела модуля там нес службу пограничный наряд, который мог пострадать. Кроме того, польские силовики слепили белорусских военных и видеокамеры стробоскопами, чтобы дезориентировать», — пишет СК.

Во время осмотра следователи, как утверждается, нашли около четырех десятков металлических шариков. Ведомство пишет, что «на изъятых записях камер видеонаблюдения видно, что три польских силовика из метательного оружия, предположительно рогатки специального назначения, стреляют по пограничному модулю».

Днем 11 апреля о произошедшем рассказал Госпогранкомитет. Ведомство опубликовали видеозапись, на которой несколько человек в форме и в балаклавах находятся рядом с ограждением. Когда камера переходит на крупный план, в руках одного из людей в форме можно увидеть предмет, похожий на рогатку.